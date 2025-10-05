La Universidad Popular del Cesar y el Comité Paralímpico Colombiano, con la participación de la Organización de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, suscribieron un convenio para fortalecer la cultura paralímpica y proyectar estas justas deportivas como un evento de ciudad. Entre sus beneficios más inmediatos, la UPC pondrá a disposición los dos escenarios deportivos bajo su administración, donde se disputarán las competencias de Para Natación, Para powelifting y Boccia, garantizando condiciones técnicas y de accesibilidad universal.

El rector de la UPC, Rober Romero Ramírez, destacó que este convenio representa la oportunidad para que la academia aporte toda su capacidad instalada en beneficio de un evento histórico para el país. Subrayó que el aula mater, a través de sus programas académicos y su experiencia en inclusión educativa, pondrá a disposición no solo infraestructura y servicios, sino también el compromiso de sus docentes y estudiantes.

“Hoy nos vinculamos a este evento sin precedentes con toda nuestra capacidad: nuestros programas de educación física, recreación y deporte, administración turística y hotelera, nuestro nuevo programa de fisioterapia, así como el centro biomédico y la participación de nuestros estudiantes y docentes”, afirmó el rector.

Cortesía

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Colombiano (CPC), José Aldiver García, resaltó que la vinculación de la academia constituye una alianza estratégica clave para fortalecer la organización de los Juegos.

“Cuando la academia se compromete con este tipo de iniciativas sociales, logramos una articulación de entendimiento en beneficio de muchos sectores. Bienvenida la Universidad Popular del Cesar a los Juegos Parasuramericanos, que cada día suman más instituciones y aliados estratégicos para el deporte paralímpico y para un evento que será histórico para el país y el continente”, afirmó García.

Como parte del acuerdo, las competencias de Para Natación se disputarán entre el 11 y el 15 de julio de 2026 en el Complejo Acuático de la UPC, siendo este el deporte con más medallas en juego, con un total de 220 preseas doradas. La Boccia, por su parte, se llevará a cabo entre el 10 y el 15 de julio en el Coliseo de Gimnasia de la UPC, con 11 medallas de oro en disputa y en esta misma infraestructura tendrá acción el Para powerlifting, deporte paralímpico que, del 3 al 6 de julio entregará 23 medallas doradas. Ambos escenarios, administrados por la Universidad, contarán con condiciones de accesibilidad universal.

“Este convenio nos permite unir esfuerzos con la academia, para que la organización de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 no solo sea un reto deportivo, sino también un proyecto de ciudad y de país que trascienda en lo social y cultural”, destacó Élmer Jiménez Silva, director de las justas.