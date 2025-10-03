El estadio Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar, fue escenario para que la Policía Nacional realizara el acto de ascenso de 292 hombres y 38 mujeres que lograron su ascenso al grado inmediatamente superior, tras culminar con éxito su proceso de capacitación institucional.

Los altos mandos, otorgaron los ascensos de 5 uniformados al grado de Subcomisario, 34 al de Intendente Jefe, 59 al de Intendente y 232 al grado de Subintendente.

Estos uniformados se suman a los más de 16.000 miembros del Nivel Ejecutivo que, en todo el país, avanzan en su carrera policial durante este nuevo ciclo institucional. Su crecimiento profesional representa el resultado de años de entrega, responsabilidad y profundo sentido del deber con los ciudadanos.

El Comandante Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales, y el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel, Hernán Mauricio Torres, destacaron el significado de este ascenso para la institución y para la comunidad: “El progreso de nuestros policías refleja el compromiso con una institución más segura, cercana y presente. Cada hombre y mujer que asciende reafirman su vocación y fortalece el trabajo articulado que nos permite servir mejor a la sociedad”, afirmaron.

Estos nuevos grados no solo reconocen una trayectoria ejemplar, sino que impulsan el liderazgo y la capacidad operativa y preventiva de una Policía que trabaja de la mano con la ciudadanía para garantizar la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

Finalmente, estos honores se convirtieron en un homenaje al esfuerzo personal y familiar de quienes, asumen mayores responsabilidades al servicio del país.