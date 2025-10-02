El próximo martes 7 de octubre será develado el afiche promocional del 59° Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América. Este es un evento internacional organizado por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

La cita será en el salón Juglares del hotel Sonesta, de Valledupar, ante los medios de comunicación, los homenajeados e invitados especiales. Es de indicar que desde ya la organización del Festival Vallenato realiza las diferentes actividades y reuniones para preparar la fiesta más importante de este género musical.

Es de indicar que para el venidero festival los escogidos para ser homenajeados fue una decisión por unanimidad de la Junta Directiva de la Fundación, teniendo en cuenta la gesta musical de esta agrupación que integraron Israel Romero y Rafael Orozco, quienes a lo largo de 17 años grabaron 19 producciones musicales donde sobresalieron una serie de éxitos, entre ellos clásicos vallenatos.

El Binomio de Oro fue creado en Barranquilla el 16 de junio de 1976 y el nombre ‘Binomio’ se refiere a la unión de dos personas, y ‘Oro’ a las iniciales de sus apellidos (Or de Orozco y Ro de Romero). Esta pareja musical llevó con su estilo original el folclor vallenato a nivel internacional.

La agrupación conocida como la Universidad del Vallenato a lo largo de los años ha sido ejemplo de organización, interpretación, uniformidad y por haber ganado diversos premios, entre los que se destacan siete Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla.