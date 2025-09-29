Dos hombres, oriundos del municipio de Bosconia, Cesar, perdieron la vida en jurisdicción del Difícil, Magdalena, al sufrir un accidente en motocicleta, la tarde de este lunes.

Leer más: Recuperan terreno donde invasor había construido ilegalmente una mansión con piscina y jacuzzi

De manera preliminar una de las víctimas fue identificada como Juan Diego Estrada, residente en el barrio La Esperanza, de Bosconia.

Por parte de las autoridades de tránsito del Magdalena, se conoció que el siniestro sucedió en el kilómetro 3 de la variante Nueva Granada vía Plato, cuando las víctimas se movilizaban en una motocicleta de placas LAH- 98H, y chocaron contra una camioneta de placa PXV-125, cuyo conductor resultó ileso.

Asimismo, indicaron que el conductor de la motocicleta transitaba en sentido contrario para cruzar por un sitio indebido por donde se movilizaba la camioneta, y de esta manera se produjo el fuerte impacto que hizo que las víctimas salieran expulsadas de la moto y morir de manera inmediata.

Ver también: Horóscopo del lunes 29 de septiembre: esto deparan los astros para los signos del zodiaco

Se estableció además que los occisos se dedicaban a las labores de cobradiario.

Finalmente, personal de criminalística de la seccional de tránsito de la Policía Nacional del Magdalena realizó la inspección técnica de los cadáveres.