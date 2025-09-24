A nivel nacional más de 200 niñas entre los 11 y 16 años se inscribieron para ser preseleccionadas por la Fundación She Is, y luego tener la posibilidad de conocer las instalaciones del Space Center Houston de la NASA. Luego de un proceso fueron escogidas 50, de ellas, una es la región Caribe, específicamente de Valledupar.

Se trata de Valentina López Alfaro, de 15 años, estudiante del 9 grado en la Institución Educativa Leónidas Acuña. Sus conocimientos, interés por la ciencia y la tecnología, la han llevado a ser una de las mejores alumnas de este colegio que ya ha participado en encuentros educativos en México y Brasil, con estudiantes destacados que han llevado y compartido sus conocimientos en otros escenarios.

“Me siento muy afortunada y agradecida de poder hacer parte del programa She Is, fui elegida para representar al Cesar. Ahora viene un curso en el cual vamos a tener capacitaciones y presentaremos un proyecto para el grado que será en Bogotá y luego elegirán a cinco de las niñas para ir a las instalaciones de la NASA. El programa nos ha venido preparando en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ya que estas se encargan de darnos habilidades blandas que nos permiten convertir en agentes de cambio, yo me baso en eso en ser una agente de cambio para mi comunidad y Colombia”, dijo con entusiasmo Valentina.

Por su parte, Rafael Murgas, rector de la Institución Educativa, indicó que para todos es un orgullo y regocijo que la estudiante allá sido seleccionada y que pueda dejar el nombre de Colombia y del departamento del Cesar en alto, ya que tiene todas las capacidades para estar entre las cinco niñas que podrán conocer las instalaciones de la NASA.

“Hemos tenido otras experiencias muy significativas en otros países, pero siempre será de orgullo que nuestros estudiantes tengan oportunidades para su aprendizaje que es a partir de lo que les enseñamos en las aulas de clases y ellos están presto para aprender”, indicó el académico.

Es de indicar que en 2019, la Fundación She Is estableció un programa pionero y único en habla hispana para Colombia y Latinoamérica en colaboración con el Space Center Houston de la NASA. Su misión principal es impactar positivamente la vida de niñas y jóvenes de 11 a 16 años en extrema condición de vulnerabilidad y pobreza, desafiando los estereotipos de género y rompiendo barreras económicas.

El programa se enfoca en empoderar, motivar e inspirar a estas jóvenes para que se conviertan en modelos a seguir a nivel nacional, a través de la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), explican en la web de la Fundación.