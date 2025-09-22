Con inversiones que superan los $18.000 millones, la Empresa de Alumbrado Público de Valledupar, ESTIV, realiza nuevas obras en la avenida 19 Simón Bolívar, actualmente en remodelación de la malla vial, al mismo tiempo que nueva intercepción denominada Avenida del Río.

Lea también: Migración Colombia socializa en Valledupar los derechos y deberes de la población migrante

De acuerdo con Ricardo Henríquez Salas, gerente de la entidad, la ejecución presupuestal avanza en un 43 %, en las obras de expansión que van de la mano con los trabajos civiles.

Cortesía

Destacó que para el anillo vial está prevista una inversión de $9.000 millones que les permitirá realizar un alumbrado de última generación. “El diseño contempla iluminación en calzada, senderos peatonales y ciclorrutas. Se requiere un diseño especial que garantice calidad en cada tramo y la cobertura total de la vía”, explicó Henríquez Salas.

Lea también: Más de 2.800 dosis aplicadas en la cuarta jornada de vacunación del Atlántico

En cuanto a los trabajos que realizan en la avenida Simón Bolívar que van desde la Glorieta María Mulata, estos están en la etapa preliminar de presupuestos y planeación, mientras que la Avenida del Río se perfila como la obra más ambiciosa en materia de alumbrado público. Con una extensión de 9,1 kilómetros, demandará una de las mayores inversiones para la empresa, que les permitirá dejar un trabajo moderno que le traiga proyección y desarrollo a la ciudad.

#Mantenimiento💡



Normalizamos circuito de alumbrado público ubicado sobre la Av. Simón Bolívar. Aproximadamente 80 luminarias LED ya funcionan en óptimas condiciones. pic.twitter.com/EYD7uHfpwz — ESTIV S.A.S E.S.P (@estivsasesp) September 19, 2025

Lea también: Inauguran la primera tienda de productos locales en Barrancas, La Guajira