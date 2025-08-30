Durante una operación militar destinada a neutralizar las actividades delictivas de grupos armados ilegales en el departamento de Valle del Cauca, perdió la vida el Infante de Marina Profesional José Daniel Álvarez López, de 20 años, natural de Valledupar, Cesar.

Lea más: Capturan a dos presuntos integrantes de los Pachencas con material de guerra en el Cesar

El atentado con drones cargados con explosivos, atribuido a la disidencia de las Farc, ‘Jaime Martínez’, se registró en el área general de San Joaquín, Bajo Calima, jurisdicción del distrito de Buenaventura, donde tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 21 realizaban operaciones de registro y control territorial.

Tras el hecho, la Armada Nacional, mediante un comunicado condenó y lamentó los hechos en los que fue asesinado el militar cesarense.

“Condenamos categóricamente este acto atroz perpetrado por grupos criminales, quienes con su violencia atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la Nación”.

Ver más: Policía rindió homenaje a las víctimas de desaparición forzada en Valledupar

De igual manera, le envió un mensaje a la familia de la víctima. “Elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno de nuestro Infante de Marina y extendemos un mensaje de solidaridad y fortaleza a su familia y compañeros de armas, honrando su memoria y legado de servicio a Colombia”.

Finalmente, se conoció que Álvarez López había prestado servicio a la Armada Nacional durante más de dos años y residía en el barrio Kennedy, de la capital del Cesar.