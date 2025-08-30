En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Policía Nacional, llevó a cabo una serie de actos solemnes para honrar la memoria de quienes han sido víctimas de este flagelo en el departamento del Cesar.

La jornada inició con la celebración de una eucaristía, espacio de recogimiento espiritual y oración en favor de las víctimas y sus familias.

Posteriormente, se realizó un sentido homenaje con el izado del pabellón nacional, acompañado del ritmo de la música patria, seguido de un minuto de silencio como muestra de respeto y solidaridad.

Cortesía

Por su parte, el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, indicó que; “uniformados de la institución participaron en un acto conmemorativo en el Parque de la Vida, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos, donde se resaltó la importancia de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos”.

La Policía Nacional, reafirma su compromiso institucional con el respeto a la vida, la dignidad y los derechos fundamentales, así como su apoyo permanente a las familias de las víctimas de desaparición forzada.

