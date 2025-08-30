El reconocido periodista colombiano Fredy Calvache falleció este viernes 29 de agosto tras librar una dura batalla contra el cáncer alejado de su familia en la ciudad de Zúrich, Suiza. La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro.

“Siento pena por el periodista Calvache. El hospital donde estaba, en Suiza, no lo dejó viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia, pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su Patria, abandonado”, escribió el mandatario.

Redes sociales Fredy Calvache.

La familia de Calvache Burbano mediante un comunicado desde el Cauca informó que Fredy falleció tras más de un año de lucha contra un cáncer de estómago.

En el texto, sus allegados lo recordaron como un “guerrero incansable”, no solo frente a la enfermedad sino también a lo largo de toda su vida. “Su entrega a la familia, su pasión por el periodismo y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un ser humano excepcional, admirado por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”, expresaron.

Asimismo, sus padres, Leonel Antonio Calvache Meneses y Martha María Burbano, agradecieron profundamente a todas las personas que acompañaron a Fredy durante su proceso, “desean agradecer a cada persona que estuvo al lado de Fredy, que lo acompañó con amor y que hizo posible que su lucha estuviera rodeada de afecto y esperanza”.

De igual forma, sus hermanos destacaron las múltiples muestras de apoyo recibidas en este tiempo: “Cada gesto, cada palabra, cada muestra de cariño fue un bálsamo en medio del dolor”.

Familiares piden ayuda

A través de un video la familia de Fredy Calvache hizo una petición al presidente Gustavo Petro para que se les brinde una ayuda para repatriar el cuerpo del periodista caucano y que sea enterrado en Colombia.

“Le quiero pedir a usted, presidente Gustavo Petro, que por favor nos ayude con el repatriación del cuerpo de mi papá lo más pronto posible, fue su último deseo antes de partir, poder que estar con sus papás, con la familia allá en Colombia y morir en su país”, afirmó Juan Sebastián Calvache Calvache, hijo de Fredy.

Cabe mencionar que el reportero Fredy Calvache se encontraba en Zúrich, Suiza, luego de salir exiliado de Colombia por amenazas de grupos armados que recibió por su labor periodística en uno de los departamentos más violentos y con presencia guerrillera, el Cauca, según contó su hermano Camilo Calvache en redes sociales.