En una operación conjunta entre personal de Inteligencia, Gaula de la Policía y Ejército Nacional, fueron capturado en flagrancia dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado-GAO- los Pachencas, del Frente Libardo Vergel, también conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el departamento del Cesar.

La diligencia judicial se registró en zona rural del corregimiento de La Mesa, donde se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones, utilizado para fortalecer sus actividades ilícitas.

Entre los artefactos decomisados se encuentran: siete fusiles calibre 556, dos escopetas calibre 12 mm, más de 10.000 cartuchos calibre 556, 38 cartuchos calibre 12 mm, 20 proveedores, 12 radios de comunicación, dos brazaletes alusivos a este grupo criminal, uniformes y equipos de campaña.

De acuerdo a lo indicado por la Policía, con esta acción coordinada, las autoridades debilitan la capacidad logística y armada del GAO- Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización que mantiene una disputa territorial con la subestructura Ferney Antonio López Polo del -GAO -Clan del Golfo, por el control de economías ilegales como la extorsión y el narcomenudeo y la dinamización de homicidios en Valledupar y su área metropolitana.

Finalmente, el coronel William Javier Morales Vargas, comandante de Policía Cesar, indicó que “la Policía Nacional ratifica su compromiso de seguir adelantando operaciones coordinadas que garanticen la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Cesar”.