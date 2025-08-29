En un fallo de segunda instancia el Tribunal Superior de Valledupar negó la solicitud de nulidad presentada en el proceso judicial contra el docente José David Rodríguez Medina, por un presunto delito de acto sexual violento agravado, ocurrido el 1 de noviembre de 2024.

Dicha solicitud fue presentada ante la Sala Penal del alto tribunal por la defensa del acusado a fin de que el proceso judicial se iniciara nuevamente desde la audiencia de imputación de cargos, al considerar vulneración al derecho de defensa y al debido proceso.

Según el abogado, la Fiscalía 13 Seccional no reveló los elementos probatorios en la audiencia ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Valledupar, lo que habría limitado la posibilidad de ejercer una defensa en igualdad de condiciones y con lealtad procesal.

El docente está señalado de haber abusado sexualmente de una niña de 3 años, del curso de pre-jardín. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentra el testimonio de la menor, quien identificó al acusado como ‘Míster José’ y lo describió como una persona que la maltrataba físicamente, la insultaba y también agredía verbalmente a otras compañeras.

Mientras el proceso continúa el docente se mantiene en que es inocente y está privado de la libertad.