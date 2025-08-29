Una minuciosa investigación de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín de la Policía Nacional, en Valledupar, con la Fiscalía 16 Local, el Grupo de Operaciones Especiales y el Ejército Nacional, permitió que fueran realizados allanamientos en los barrios La Nevada, La Roca, Futuro de los Niños, La Esperanza y San Fernando, desarticulando la estructura delincuencial ‘El Combo de Bambi’.

En total fueron cinco capturas y dos notificaciones en la Permanente Central de la Policía, contra los responsables de haber cometido atracos y hurtos en establecimientos comerciales en la ciudad por un monto de $160.000.000, afectando el patrimonio económico de más de 45 víctimas.

Uno de los capturados es Dagoberto Arévalo Rodríguez, alias Bambi, de 27 años. Registra anotaciones por los delitos de intimidación con armas de fuego, violencia intrafamiliar agravada, inasistencia alimentaria, hurto calificado agravado, fuga de presos, concierto para delinquir, lesiones personales y homicidio.

También fue detenido Leoncio Rafael Montaño Maestre, alias Pepa, de 26 años. Presenta anotaciones por hurto calificado de menor cuantía agravado. Jovan David Jiménez Márquez, alias Mico, de 26 años, registra antecedentes por hurto y violencia intrafamiliar.

Juan Camilo Parra Jaimes, alias El Condu, de 23 años, presenta anotaciones por falsedad marcaria y hurto. Cristian David Pérez Caicedo, alias El Gringo, de 23 años, registra antecedentes por uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Luyfran Ameth Ramírez Rodríguez, alias Luyfran, de 22 años, registra anotaciones por hurto calificado, porte ilegal de armas y violencia contra servidor público.

Dentro de estas mismas diligencias en el centro carcelario ‘La Permanente’ fueron notificados de orden de captura Alex David Arroyo Ariza, alias El Negro, de 19 años, quien también presenta antecedentes por hurto calificado agravado, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Gabriel Andrés Guevara Álvarez, alias Gabo, de 25 años, con anotaciones por homicidio y hurto agravado.

Durante los procedimientos a estas personas se les incautaron dos motocicletas y 37 celulares, elementos que fueron dejados a disposición de la Fiscalía como material probatorio dentro de los procesos investigativos.

“Las investigaciones permitieron establecer que estas personas integraban ‘El Combo de Bambi’, dedicado al hurto a personas y establecimientos comerciales, con injerencia criminal en las comunas dos, cinco y seis, principalmente en los barrios 12 de Octubre, El Centro, Sierra Nevada, Los Ángeles, La Esperanza, Los Fundadores, Villa Yaneth, Comfacesar y la invasión Brisas de la Popa”, puntualizó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel Alex Durán.