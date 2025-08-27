Mientras se realizaban las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de los tres presuntos responsables del asesinato del intendente de la Policía Nacional Cristian García, en hechos registrados el 6 de julio en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, los familiares de los privados de la libertad realizaron un plantón en las afueras de la URI de la Fiscalía, argumentando que estos son inocentes.

Estos capturados fueron identificados como Ronald José Charris Vargas, alias Ronald; Andrés Alberto Escobar Camargo, alias el Godito; y Adrián Camilo Calvo Tonson, alias Calvo. Este último, con antecedentes judiciales por hurto en menor cuantía y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, además estaba requerido con circular azul por Interpol, por el delito de hurto, según la Policía.

Las capturas fueron mediante órdenes de allanamiento y de 49 días de trabajo investigativo, el análisis de más de 200 horas de video de cámaras de seguridad, testimonios, interrogatorios, reconocimientos fotográficos y otras pruebas clave, destacó el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán.

Sin embargo, sus familiares argumentaron que las autoridades carecen de pruebas y esperan que los hechos se esclarezcan y los tres jóvenes recuperen su libertad.

Ronald Charris, padre de Ronaldo Charris, manifestó: “Me lo están culpando de algo que no cometió hay pruebas y video en que se ve que no es mi hijo, él trabaja, en el momentos de los hechos estaba conmigo y luego con su novia. Pedimos las verdaderas pruebas”.

De igual manera, Yusleidys Tonson, madre de Adrián Calvo, indicó que para el día de los hechos su hijo se encontraba durmiendo en la casa de su mamá, en el barrio La Nevada, “por ello es inocente, espero justicia y que se esclarezcan los hechos que busquen los verdaderos culpables”.

Este caso está a cargo de la Fiscalía 8 Especializada y los capturados enfrentan cargos por homicidio agravado, hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.