El principal epicentro de la música vallenata en Valledupar sigue siendo la plaza Alfonso López, donde se realizaron las primeras competencias de acordeón y canto. Precisamente por la importancia que este lugar tiene con el folclor, desde la administración municipal junto con la Empresa de Alumbrado Público, ESTIV, han dispuesto mantener una moderna iluminación y que esta sea permanente sin problemas técnicos.

Actualmente están en total funcionamiento 24 reflectores de 400W y 48 faroles tipo colonial de 60w, estos últimos para conservar el estilo tradicional que sigue caracterizando el Centro Histórico de la ciudad.

Desde la compañía, el gerente Henrique Salas indicó que de manera constante el equipo técnico realiza los mantenimientos y adecuaciones que sean necesarias debido a que por la constante afluencia de visitantes a la plaza y la realización de actividades culturales, es un lugar que debe permanecer iluminado.

De igual manera el funcionario indicó que es importante que la ciudadanía haga un buen uso de la infraestructura principalmente los establecimientos comerciales que están en los alrededores y evitar algún tipo de fraude.

Las denuncias para cualquier anomalía pueden ser presentadas 123/165 de la Policía Nacional y 3105603784 línea de atención al usuario.