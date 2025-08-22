A pocos meses de que finalice el año escolar, la Asociación de Educadores del Cesar hizo un llamado a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, dirigida por Karol Lobo Cardona, para que designe a la mayor brevedad personal de servicios generales en las instituciones educativas de la ciudad y zonas rurales.

El gremio advirtió que la ausencia de aseadoras está deteriorando las condiciones de salubridad y poniendo en riesgo la salud de estudiantes, docentes y directivos. Destacaron que la situación se ha agravado en los últimos días con la acumulación de basuras, la falta de desinfección en baños y el mal estado de espacios comunes.

De igual manera Aducesar denunció que maestros e incluso estudiantes han tenido que asumir labores de limpieza que no les corresponden, lo que califican como negligencia de la administración municipal.

En un comunicado a la opinión pública la agremiación exigió de manera puntual nombramiento inmediato y suficiente de personal de aseo en cada colegio. Garantía de condiciones laborales dignas para dicho personal. Implementación de un plan de contingencia mientras se concreta la contratación formal.

Finalmente, Aducesar advirtió que, de no obtener una respuesta oportuna, se reserva el derecho de adelantar protestas, denuncias públicas e incluso acciones jurídicas para que la Alcaldía asuma su responsabilidad.