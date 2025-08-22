La Policía Nacional en articulación con la Fiscalía Primera de Barranquilla, realizó la captura de un presunto peligroso integrante de estructura delincuencia organizada que delinquía en Valledupar y en Soledad, Atlántico, el cual presuntamente pertenecía a la estructura criminal ‘Los Costeños’.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que el sujeto fue identificado Luis Ariza, conocido con el alias de Moneda, señalado como el principal dinamizador del cobro de extorsiones para el grupo delincuencial antes mencionado en el municipio de Soledad, Atlántico.

Alias Moneda cuenta con múltiples antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, además de haber ejercido como sicario dentro de la organización criminal.

De acuerdo a las investigaciones, esta persona había asumido el liderazgo de la facción armada de dicha estructura en el Área Metropolitana de Valledupar, consolidándose como uno de los hombres de confianza de sus cabecillas.

Este individuo quedó a disposición de la Fiscalía para la judicialización.