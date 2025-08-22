En cámara de seguridad quedaron registrados los asesinos que le quitaron la vida a Lain Salazar Gallardo, de 40 años, en el barrio Oasis, del municipio de Aguachica.

Este hombre se encontraba en una vivienda a la cual llegaron los sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, se bajaron y seguidamente le propinaron varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, dejándolo muerto de inmediato.

Tras la detonación de los disparos, los vecinos del sector no tardaron en aglomerarse en las afueras de la vivienda hasta que llegaron uniformados de la Policía Nacional y acordonaron el área para proceder a la inspección técnica del cadáver.

Al momento la Policía Nacional a través de la Sijín busca establecer los móviles y autores del asesinato.

Se estableció que el occiso presentaba anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y receptación.