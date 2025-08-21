La Gobernación del Cesar, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial, abrió una convocatoria agroindustrial para el impulso de proyectos productivos. La iniciativa está dirigida a los municipios de San Diego, La Paz, Manaure, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ubirico, Curumaní, Aguachica y Valledupar.

De acuerdo con la entidad territorial, cada asociación u organización productiva legalmente constituida recibirá un impulso económico de hasta 100 millones de pesos para el crecimiento, innovación y fortalecimiento del trabajo en el campo. Se priorizarán aquellas que actúen como encadenamientos productivos locales o regionales, con capacidad de generar valor agregado en sus territorios

Esta convocatoria se hace en conjunto con la Universidad de Santander, sede Valledupar, y los interesados pueden ingresar a la página web www.cesar.gob.co y seguir los pasos que allí se indican.

“Esta convocatoria tiene como propósito fundamental mejorar procesos productivos locales mediante la entrega de activos estratégicos, la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, y la promoción de la asociatividad como herramienta clave para la sostenibilidad y el acceso a mercados”, sostuvo la entidad.