Para el municipio de Chimichagua, y el corregimiento La Loma, perteneciente a El Paso, la Gobernación del Cesar, entregó $10.000 millones para la pavimentación de vías urbanas.

El acto oficial de la asignación de los recursos fue realizado por la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán, quedando para Chimichagua una inversión de $5.500 millones, cofinanciada con la Alcaldía, para la pavimentación de 1.400 metros lineales. Esta obra beneficiará directamente a los barrios Marianera, El Carmen, Cuba, Polideportivo, Don José y Antonio Nariño.

Durante el evento, la mandataria departamental anunció que la intervención no solo mejorará la movilidad, sino que dinamizará los pequeños emprendimientos de la zona.

“Estoy convencida que en 8 o 9 meses estaremos aquí pisando otra realidad, no la del barro, sino la del pavimento”, aseguró, detallando que el proyecto incluye andenes, obras de alcantarillado y señalización completa para prevenir la accidentalidad.

Gobernación del Cesar /Cortesía

Por su parte, el alcalde de Chimichagua, José David Rocha, agradeció la gestión del Gobierno del Cesar y se comprometió a que el proyecto sea una fuente de oportunidades para la gente del sector. “La verdad es que esta es una obra esperada toda la vida. Vamos a hacer todo lo posible para crear la mayor cantidad de empleo posible acá con los jóvenes de estos barrios”, afirmó el mandatario.

De igual manera, la gobernadora llegó al corregimiento de La Loma, en el municipio de El Paso, para entregar $5.000 millones, con coinversión del municipio de $1.000 millones. Con este recurso se pavimentarán 2.000 metros lineales en 10 tramos de los barrios Villa Confianza y Comcaja, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

El alcalde de El Paso, Jesús Ortiz, destacó que la inversión dignificará una zona estratégica del corregimiento. “Se le va a mejorar el acceso a las rutas que tiene el Hospital Materno Infantil Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a su alrededor y también se le va a mejorar el acceso a nuestro CDI para que nuestros niños no estén saltando charcos”, puntualizó.