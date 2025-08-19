Un ciudadano dedicado a la venta de frutas en un local situado frente a la Plaza de Mercado, sobre la prolongación de la Avenida La Paz, en la ciudad de Sincelejo, fue asesinado este martes 19 de agosto.

El hecho de sangre ocurrió poco antes de las 12:00 del mediodía cuando la ahora víctima, que estaba sentada en la puerta de acceso a su negocio, fue atacada a balazos por el parrillero de una motocicleta tipo NKD.

La víctima fue identificada por las autoridades como Miguel Antonio Barrero y era nativo del departamento de Tolima.

Tres balazos, uno de ellos en el rostro, acabaron con su vida.

Además de ser víctima del homicidio también fue robado. Un hombre que se acercó hasta donde yacía sin vida lo despojó de sus pertenencias.

Ofrecen recompensa

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, a través de un en vivo en sus redes sociales, lamentó este atentado contra la vida, al tiempo que rechazó la actuación del sujeto que cometió el hurto y lo instó a entregar las pertenencias de las que se apropió, y de paso le dejó claro que está plenamente identificado a través de las cámaras de seguridad que abundan en esa zona comercial.

Dijo que se trata del hijo de un hombre que tiene doble nacionalidad.

Sobre el autor del crimen el mandatario ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a su individualización y captura.

“Tenemos los videos del desafortunado hecho y también tenemos los videos del señor que hurtó las pertenencias de la persona, así que recuerda que sabemos quién eres, sabemos quién es tu papá, sabemos dónde vives, es importante que entregues rápidamente las pertenencias de esta persona porque de igual manera vas a ser judicializado. Sabemos incluso tu papá tiene doble nacionalidad, así que es importante que te apures rápidamente a colocarte a disposición de las autoridades”, anotó el alcalde de Sincelejo.

En lo corrido del mes de agosto ya se registran ocho homicidios en el departamento de Sucre, dos de ellos en el municipio de Tolú.