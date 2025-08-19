Aldair Quintana, arquero del Atlético Bucaramanga, no ocultó su frustración tras la derrota de su equipo en un compromiso marcado, según él, por la polémica arbitral.

“La sensación es de impotencia, de rabia. Hicimos un gran partido, por momentos del juego tuvimos la pelota y generamos opciones de gol”, expresó Quintana visiblemente afectado.

Aunque evitó profundizar en críticas al arbitraje, sí dejó entrever su inconformidad por decisiones que, a su juicio, incidieron directamente en el resultado. “No me gusta hablar de los árbitros, porque todos somos humanos y alguna vez nos vamos a equivocar, pero tengo entendido que en el segundo penal no había VAR y en ningún momento nos lo comunicó a los capitanes, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Casualmente fue el mismo árbitro que nos pitó en Santa Marta el semestre pasado que también terminó en polémica”, expresó.

Con un tono irónico, Quintana hizo una observación que no pasó desapercibida. “Tengo entendido que es de Cúcuta (clásico rival del Bucaramanga), pero bueno, a recomponer el camino, a revisar bien en lo que fallamos”, apuntó, dejando abierta la puerta a la suspicacia por el desempeño del juez central.

Sobre los incidentes al final del encuentro, que derivaron en una gresca entre jugadores de ambos equipos, el arquero explicó que se trató de una consecuencia natural del contexto emocional del partido. “¿Por qué la gresca al final del juego? Son momentos normales al final de un partido donde hay mucha calentura. Siento que se le salió el partido de las manos al árbitro y por eso termina en una gresca o en discusión, tanto con el central como con los rivales”, dijo.

En lo estrictamente deportivo, Quintana también se refirió a la ejecución de los penales, uno de los momentos determinantes del compromiso. Reconoció la calidad del cobrador rival y admitió que, pese a su esfuerzo, fue superado. “Yo sabía que iba a patear el ‘Tití’, que es un gran cobrador, esa es una de sus virtudes. Los dos los cobró fuerte, el primero lo logro adivinar. Hay que darle el mérito a él, porque cobró muy bien”.

A pesar del resultado adverso, el arquero santandereano insistió en la necesidad de pasar la página y centrarse en lo que viene para el equipo leopardo, en una Liga II-2025 que aún tiene mucho por disputarse.