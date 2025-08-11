Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En la Unidad de Reacción Inmediata, de la Fiscalía General de la Nación, en Valledupar, fue habilitada la Sala de Mediación Policial, que busca promover el diálogo, buscando soluciones pacíficas y acuerdos voluntarios entre personas involucradas en conflictos de convivencia.

Esta iniciativa fue en articulación entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipal, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad territorial, el objetivo de esta oficina es alcanzar acuerdos mediante la mediación policial, atendiendo casos como desacuerdos entre vecinos o discusiones en espacios públicos, evitando que escalen y apelando al diálogo entre las partes y el funcionario público, con el fin de reducir la carga institucional y judicial a través de denuncias.

El alcalde Ernesto Orozco Durán destacó: “Hoy abrimos un espacio firme hacia una justicia más cercana, humana y efectiva con la puesta en marcha de esta Sala de Mediación Policial. Abrimos las puertas a un servicio gratuito, accesible y pensado para resolver los conflictos de manera pacífica, descongestionando el sistema penal. Es una forma oportuna de que los conflictos puedan resolverse y, así, promover la cultura ciudadana, la paz y la convivencia, especialmente en las comunidades más vulnerables”.

Como beneficio se reducirán problemas en la ciudadanía, se busca fortalecer las relaciones comunitarias y promover una cultura de paz.

El director de la Fiscalía Seccional Cesar, Ronald Calderón, expresó: “Nunca sobrarán salas o espacios que tengan como objetivo resolver conflictos. Muchas personas acuden a la Fiscalía para poner querellas sencillas, lo que termina congestionando nuestro sistema. Con esta sala evitamos eso, pero lo más importante es que enseñamos a la gente que existen maneras de resolver los conflictos de forma pacífica”.

Vale señalar que, en Valledupar, la Policía Metropolitana cuenta con un mediador para dirimir y atender estos casos, siendo esta la primera Sala establecida y habilitada gracias a la gestión de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.