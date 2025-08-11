En la Unidad de Reacción Inmediata, de la Fiscalía General de la Nación, en Valledupar, fue habilitada la Sala de Mediación Policial, que busca promover el diálogo, buscando soluciones pacíficas y acuerdos voluntarios entre personas involucradas en conflictos de convivencia.

Esta iniciativa fue en articulación entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipal, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad territorial, el objetivo de esta oficina es alcanzar acuerdos mediante la mediación policial, atendiendo casos como desacuerdos entre vecinos o discusiones en espacios públicos, evitando que escalen y apelando al diálogo entre las partes y el funcionario público, con el fin de reducir la carga institucional y judicial a través de denuncias.

El alcalde Ernesto Orozco Durán destacó: “Hoy abrimos un espacio firme hacia una justicia más cercana, humana y efectiva con la puesta en marcha de esta Sala de Mediación Policial. Abrimos las puertas a un servicio gratuito, accesible y pensado para resolver los conflictos de manera pacífica, descongestionando el sistema penal. Es una forma oportuna de que los conflictos puedan resolverse y, así, promover la cultura ciudadana, la paz y la convivencia, especialmente en las comunidades más vulnerables”.

Como beneficio se reducirán problemas en la ciudadanía, se busca fortalecer las relaciones comunitarias y promover una cultura de paz.

El director de la Fiscalía Seccional Cesar, Ronald Calderón, expresó: “Nunca sobrarán salas o espacios que tengan como objetivo resolver conflictos. Muchas personas acuden a la Fiscalía para poner querellas sencillas, lo que termina congestionando nuestro sistema. Con esta sala evitamos eso, pero lo más importante es que enseñamos a la gente que existen maneras de resolver los conflictos de forma pacífica”.

Vale señalar que, en Valledupar, la Policía Metropolitana cuenta con un mediador para dirimir y atender estos casos, siendo esta la primera Sala establecida y habilitada gracias a la gestión de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.