La Fiscalía General de la Nación sigue de manera minuciosa una línea de investigación para dar con el paradero del niño Jhosuar David Mejía Gil, de 5 años, que desapareció el Día de las Madres del año 2024, en el barrio Nuevo Milenio, de la ciudad de Valledupar, y desde entonces no se tiene ningún tipo de indicios de dónde pueda encontrarse, si está con vida o no.

Sus familiares guardan la esperanza de que el pequeño pueda regresar sano y salvo al seno del hogar, en este caso a la casa de su abuela materna que desde bebé lo crió y lo tenía bajo sus cuidados.

Jhosuar David Mejía Gil, niño desaparecido.

Sobre este sonado y doloroso caso recientemente el director de Fiscalía en el departamento del Cesar, Ronald Calderón, indicó que desde el momento de la desaparición no han escatimado esfuerzos ni ningún tipo de detalles para encontrar al menor de edad, pero hasta ahora no han tenido resultados concretos. Incluso hace dos semanas llegó a Valledupar un equipo de investigadores especializados procedentes de Barranquilla, para buscar al niño en cuatro puntos exactos donde había un indicio de su paradero, pero todo lo realizado fue en vano.

No obstante, el ente investigador-acusador ha señalado que dentro del proceso hay un cúmulo de pruebas recaudadas, entre ellas entrevistas, interceptaciones telefónicas, grabaciones en video, declaraciones de testigos, búsquedas selectivas en bases de datos y otros elementos que hacen parte de la reserva de la investigación y que no pueden ser reveladas para no entorpecer la misma.

Además buscan determinar si el niño fue entregado a un tercero y esta persona lo sacó de la ciudad hacia otro lugar del departamento o incluso del país.

Dos mujeres detenidas

El director de Fiscalía indicó también que trabajan para identificar si hay otras personas involucradas en este caso, ya que la madre del niño, Angélica Gil, fue capturada meses después de la desaparición de Jhosuar, y recientemente arrestaron a Sharol Adriana Arias Martínez, que es la pareja sentimental de esta mujer.

Suministrada Angélica Gil fue capturada por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Contra ambas mujeres hay material probatorio, entre estos, y el que sería clave, el celular de Sharol Adriana Arias Martínez, que se encuentra en poder de las autoridades.

Ellas han sido judicializadas por el delito de desaparición forzada, el cual no aceptaron.

En el caso de Angélica Gil, el proceso está en la etapa de juicio, mientras que a Arias Martínez le impusieron al inicio de esta semana la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que la Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez de control de garantías para ella.

Suministrada Sharol Adriana Arias Martínez, pareja sentimental de Angélica.

La desaparición

Jhosuar David reside en el barrio Nuevo Milenio, ubicado en la comuna 3 de Valledupar. El 12 de mayo de 2024 se encontraba jugando en las afueras de la vivienda de sus abuelos, momentos en el que llegó su progenitora, Angélica Gil, a bordo de una motocicleta y se lo llevó.

El niño se subió en la parte trasera como parrillero, de dicho vehículo. Esto quedó evidenciado en una cámara de seguridad, en la que se alcanza a ver dicha acción.

Con el pasar de las horas y ver que el niño no estaba en el sector, sus familiares se preocuparon e iniciaron la búsqueda, lo reportaron como desparecido y la angustia empezó sin terminar.

Angélica ha dado varias versiones. Indicó que lo llevó a dar una vuelta y luego lo dejó en una esquina, también que lo dejó en una tienda del barrio y le dio dinero para un refresco y un pan. Al igual que se lo entregó a su padre, José Mariano Mejía Fuentes, quien al ser interrogado por las autoridades e incluso por medios de comunicación negó esta afirmación, al indicar de manera enfática que ese 12 de mayo no vio al niño porque se encontraba laborando en el Mercado Público de Valledupar.

Suministrada Las autoridades de Policía y de Gobierno han realizado la búsqueda del menor de edad.

Además la Fiscalía ha indicado que no existen pruebas o evidencias que conlleven a indagar una presunta responsabilidad de este hombre en la desaparición del niño.

“Ese día, como lo he dicho siempre, vine a Valledupar a realizar compras, fui a visitar a mi mamá, con ellos nunca me he llevado bien, el niño me vio y se me acercó y me dijo que le diera una vuelta, lo llevé al parque de Nuevo Milenio, tenía dos meses que no lo veía. Lo malo que hice fue no dejarlo donde lo recogí. Las cosas no salieron como yo quería, cuando lo bajé de la moto escuché un chiflido del papá del niño, me asusté porque él me maltrataba y me llené de miedo. Arranqué la moto y me fui.

Dicen que yo le hice daño al niño y no es así. Yo estoy presa y pido es ayuda para buscar a mi hijo, yo aquí en este encierro no puedo más. No puedo buscarlo. Lo único que yo pienso y quiero es que mi hijo aparezca, yo no le hice nada. Mi relación con él era bien, cuando me separé del papá de mi hijo, me fui a la casa de mis padres, pero me cansé de sus maltratos, y me fui y les dejé a mi hijo. A todas las personas en vez de juzgarme les pido es que me ayuden a buscarlo, como su madre no le hice daño”, esto expresó Angélica Gil cuando llevaba cuatro meses en prisión en la Cárcel Judicial de Valledupar, en una entrevista dada a la periodista Daniela Moron.

¿Evidencia satánica?

En las labores de búsqueda por parte de las autoridades, la Policía Metropolitana de Valledupar, la Secretaría de Gobierno Municipal y la Secretaría de Gobierno departamental han realizado labores de campo, como la difusión de carteles con la fotografía del niño, entregándola en diferentes sectores de la ciudad y pegándolas en postes.

También días antes de que Angélica Gil fuera capturada, realizaron una inspección en la vivienda de esta mujer, donde residía en el municipio de La Paz, junto a su pareja sentimental. Allí las unidades de la Policía evidenciaron en las paredes algunas señales que fueron interpretadas como satánicas.

En una había un escrito con la palabra “Beelzebú”; también se observaron cruces al revés y una estrella de cinco puntas. Todo esto hace parte de la investigación que lleva más de un año sin ningún tipo de resultados.

Entre tanto las autoridades mantienen activa la recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca al paradero de este menor de edad.

Los familiares esperan su pronto regreso

José Gil, tío del menor de edad que está desaparecido, contó que han sido abandonados en el proceso de búsqueda por parte de las autoridades de todos los niveles, consideran que las acciones para encontrarlo han disminuido, y que fue intensa solo en los dos primeros meses. Siguen clamando que el niño Jhosuar Mejía aparezca y así terminar con su sufrimiento.

“La investigación empezó a disminuir porque pareciera que las autoridades se concentraron en un posible culpable más allá de saber dónde está el niño. Mi familia y yo hemos ido incluso a donde un vidente siendo ya la última opción, hemos repartido folletos en los pueblos cercanos, pero es como si a mi sobrino se lo hubiera tragado la tierra.

Mis padres han ido decayendo, ellos sienten su ausencia hasta no saber qué pasó con el niño, pero confiamos en Dios que pronto tendremos a mi sobrino. No hemos tenido apoyo de las autoridades luego de la captura. La recompensa es algo mínimo tratándose de un niño, no hemos sentido el apoyo como debería ser”, manifestó José Gil.