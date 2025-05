Este 12 de mayo se cumplió un año de la desaparición del niño Jhosuar David Mejía Gil, de 5 años, de quien no se supo más, desde ese mismo en 2024, cuando se celebraba el Día de las Madres, y su progenitora decidió llevárselo para dar una ‘vuelta’, pero más nunca se han tenido noticias de él.

Este menor de edad, fue criado por sus abuelos y tíos maternos, en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar, desde donde despareció el 12 de mayo de 2024. Desde entonces solo se sabe por videos de una cámara de seguridad del sector que su madre, Angélica Gil, llegó al barrio a bordo de una motocicleta y se lo llevó. Luego sus familiares al notar su ausencia lo reportaron como desparecido, mientras que la mujer ha alegado en reiteradas ocasiones que lo devolvió y dejó en la esquina cercana a la vivienda.

Le recomendamos: Durante el Día de las Madres se reportaron 61 riñas en Valledupar, Cesar

Por estos hechos, las autoridades iniciaron una exhaustiva búsqueda en la ciudad, repartiendo volantes, además de ofrecer $20 millones de recompensa por información sobre el paradero del menor de edad. También funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron a Angélica Gil, por el delito de desaparición, el cual no aceptó y se encuentra privada de la libertad en la Cárcel Judicial de Valledupar.

José Gil, tío del menor de edad, contó que han sido abandonados en el proceso por parte de las autoridades, relató que la búsqueda fue los dos primeros meses, pero luego de la captura de su hermana no han tenido más apoyo.

Le sugerimos leer: Sujeto asesinado en Brisas de la Popa, Valledupar, presentaba anotaciones judiciales

“La investigación empezó a disminuir porque pareciera que las autoridades se concentraron en un posible culpable más allá de saber dónde está el niño. Mi familia y yo hemos ido incluso a donde un vidente siendo ya la última opción, hemos repartido folletos en los pueblos cercanos, pero es como si a mi sobrino se lo hubiera tragado la tierra. Mis padres han ido decayendo, ellos sienten su ausencia hasta no saber qué pasó con el niño, pero confiamos en Dios que pronto tendremos a mi sobrino. No hemos tenido apoyo de las autoridades luego de la captura. La recompensa es algo mínimo tratándose de un niño, no hemos sentido el apoyo como debería ser”, manifestó José Gil.

Entre tanto las autoridades indicaron que las investigaciones continúan.