Luego de una apelación a un fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría General de la Nación, había inhabilitado al excontralor de Valledupar, Álvaro Luis Castillo Fragozo, para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de nueve años.

El órgano de control argumentó en su momento- septiembre de 2023-, que el exfuncionario había salido del país, sin el permiso del Concejo Municipal y sin justificación. 'Haciendo caso omiso a la decisión tomada por unanimidad por los miembros de la corporación, donde resolvieron negativamente la solicitud de licencia no remunerada', indica la síntesis de los hechos.

Sin embargo, al presentar la apelación en segunda instancia, Castillo Fragoso, argumentó que el Concejo Municipal no es superior a la Contraloría, lo cual quedó demostrado en las pruebas. Haciendo énfasis que para la fecha de los hechos, finales de 2016 y principio de 2017, el excontralor no abandonó el cargo sino que dejó a un encargado.

En este sentido, la Procuraduría redujo la sanción pasando de nueve años a dos meses, por conceptos de gradualidad, ya que nunca había sido investigado, ni sancionado.