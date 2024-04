Esto dijo José Enamorado de su salida en el partido Junior-Universitario

Hasta los rivales felicitaron a José Enamorado. El extremo barranquillero se lució con su osadía, amagues, gambetas y velocidad en el empate 1-1 ante Universitario de Deportes, el martes pasado en el estadio Metropolitano, en la segunda jornada de la Copa Libertadores.

El mundialista Aldo Corzo, capitán y autor de la anotación del club peruano, se acercó a reconocerle sus virtudes como futbolista y el gran partido que había protagonizado, en medio de la espera de ambos en la pista atlética para ser entrevistados por los medios dueños de los derechos de transmisión del torneo.

Corzo, veterano defensor del balompié peruano, que disputó el Mundial Rusia-2018, notó la habilidad diferencial de Enamorado y tuvo la gallardía de expresárselo directamente a él. Le estrechó la mano, le habló al oído y le dio un abrazo.

“Estaba felicitándome, diciéndome que era un gran jugador, que tenía un gran futuro por delante y que nada, que bendiciones, nada más. Yo le dije que muchas gracias. Solo fue eso”, expresó Enamorado con humildad.

El liviano jugador hizo pesar su astucia y agilidad ante el rocoso planteamiento defensivo de la ‘U’, que dio pocas ventajas al ataque de Junior, por eso no se pasó del 1-1.

“Nos vamos un poco tristes porque queríamos los tres puntos, queríamos hacer valer la localía, lastimosamente no se nos dio. Ellos se encuentran con un gol de otro partido, nosotros teníamos el partido dominado, nos tocó remar más de lo normal, pero alcanzamos a empatarles y después no fuimos contundentes. No fuimos contundentes en esas jugadas que generamos y en esas chances que tuvimos de gol, pero ya toca pasar la página y pensar en Envigado”, sintetizó Enamorado sobre el juego.

“Ellos pararon una línea de cinco, y a veces es muy complicado romper esas líneas porque están muy pegados uno al otro”, agregó.