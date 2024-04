“Lo de mi lesión fue una cosa loca, pero le pedí a Dios recuperarme bien”

“Yo tengo que agradecerle mucho a la gente porque estuvieron muy pendientes a mi recuperación. Nunca había sentido el cariño tan de cerca cómo lo sentí ahora en este mes que estuve por fuera. No fue fácil, porque a uno le gusta estar adentro. La gente siempre pendiente, me escribía. Tengo mucho que agradecer, hoy sentí mucho el cariño de la gente. A lo mejor no pude anotar o asistir, que es lo que uno siempre quiere hacer, pero espero siempre retribuir el cariño”, comentó el futbolista.

El deportista explicó lo que le dijo el entrenador Arturo Reyes al momento de ingresarlo al campo de juego.

“Me dijo que entrara tranquilo, necesitaba que sacara un poco la pelota con (Víctor) Cantillo, que lo ayudara. En varias jugadas logré hacerlo, tenía un poco de temor por la lesión, pero a medida que fueron pasando los minutos me fui quitando el miedo”, señaló.

Por último, Luis González expresó que lo más importante en estos momentos es que ya está disponible para aportarle al equipo.

“Este es un equipo en el que, a lo mejor, cuando uno no está, hace falta. La idea es que todos estemos disponibles para que el profe pueda elegir. Capaz que les hacía falta, en la concentración, entrar un ratico, jugar de titular. Lo importante es estar, sumar, sea titular o suplente. Ya estoy de vuelta para lo que pida el entrenador”, concluyó.