Está en peligro la realización de la Serie del Caribe 2026 en Caracas, como se tiene programada. La Confederación de Béisbol del Caribe informó que las delegaciones de México, Puerto Rico y República Dominicana no asistirán al evento si se hace en territorio venezolano.

“... Las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela”, se lee en un comunicado de prensa de la Confederación.

Hay que recordar que desde el mes de septiembre el Gobierno de Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. Esto ha hecho que la tensión entre los dos países esté niveles muy altos.

Además, la administración de Donald Trump, argumentando su lucha contra el narcotráfico, ha bombardeado más de 20 embarcaciones, tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, supuestamente cargadas de drogas. En todo esto el presidente estadounidense ha llamado al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como jefe del ‘Cartel de los Soles’.

Las delegaciones de México, Puerto Rico y República Dominicana, en dicho comunicado de la Confederación, no han hecho mención a esta situación en particular. Sin embargo, hay que mencionar que más de 10 aerolíneas internacionales han suspendido las operaciones en Venezuela, lo que dificulta la logística para los viajes de los equipos.

La Confederación, en el escrito, aseguró que valora el esfuerzo hecho por el comité organizador de Venezuela por llevar a cabo la Serie del Caribe 2026, pero indicó que evaluará la situación para tomar una decisión.

Especialistas ven como casi imposible que se realice una Serie del Caribe son los equipos de México, Puerto Rico y República Dominicana, por lo que Panamá ha sonado como fuerte candidata para albergar el evento.

Hay que recordar que Colombia fue invitada a esta Serie del Caribe por parte de Venezuela, no asistirá por problemas económicos. Pedro Zalcedo, presidente de la Diprobéisbol, aseguró que Colombia preferirá enviar su equipo campeón a la Serie de las Américas, evento del cual es cofundadora y socia.