Dos menores que viven en Lima son los primeros casos de influenza A H3N2 subclado K en Perú, razón por la cual se han activado todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus, según informaron hoy representantes del Ministerio de Salud en rueda de prensa.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó que los dos primeros casos en el país suramericano de la influenza estacional son dos menores que viven en la capital de Perú, donde reside un tercio de la población total, un día después de que el ministerio declaró la alerta epidemiológica como medida preventiva.

En tanto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, recordó que este nuevo subclado se originó en Estados Unidos y Australia, y que se ha extendido a otros 32 países.

Munayco precisó que uno de los casos es un niño de un año, que fue atendido en el Hospital de Emergencias del distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima, y el otro es un menor de ocho años trasladado al Hospital Hipólito Unanue, en el distrito de El Agustino, en el centro de la capital.

“Es importante destacar que ambos casos ya fueron dados de alta, están en sus casas y no han pasado mayor riesgo. La clave en estos momentos es proteger a los más vulnerables”, afirmó Rojas por su parte.

Munayco dijo que el riesgo de que se convierta en una epidemia es “muy bajo” porque Perú no se encuentra en la estación de invierno, sino mas bien por empezar el verano.

Sin embargo, los funcionarios subrayaron la importancia de la campaña de vacunación, lanzada por el ministerio de Salud, para darle prioridad en la protección a los menores de cinco año y a los adultos mayores.

Igualmente, recordaron la necesidad del lavado de manos, la ventilación en los hogares, usar mascarilla en caso de tener síntomas de gripe y reducir el contacto con las personas vulnerables.