En Riohacha, La Guajira, funcionarios de la seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional capturaron y notificaron a Carlos Antonio López Centeno, a quien le figuraba una orden de retención de circular roja emitida por la Interpol por el delito de homicidio calificado con alevosía.

{"titulo":"Robaron camioneta de la Cruz Roja en Maicao ","enlace":"https://www.elheraldo.co/cesar/robaron-camioneta-de-la-cruz-roja-en-maicao-la-guajira-1083857"}

Según las autoridades, el sistema de datos de la Interpol les arrojó que este sujeto era requerido por el Juzgado Tercero Control de Monagas – Venezuela por unos hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2018, cuando fue asesinado el funcionario del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas Manuel Navas, en Venezuela, quien era líder investigativo de esta unidad policial, contra estructuras delincuenciales.

{"titulo":"Cuerpos desmembrados en La Guajira eran una mujer y un hombre","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/identifican-cuerpos-desmembrados-en-la-guajira-eran-una-mujer-y-un-hombre-1083547"}

Asimismo, indicaron que esta persona sería el presunto jefe de la banda criminal El Pilo, dedicada al sicariato en el vecino país, además, su presencia en La Guajira colombiana sería para pretender abrir una ruta para el tráfico de estupefacientes en la Alta Guajira y luego hacia otros países.

Tras su captura fue puesto a disposición de la Interpol y estaría siendo extraditado a Venezuela para responder por los delitos que le atribuyen.