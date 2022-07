A turista le cobraron $110.000 por una ostra en Barú

Sin embargo, luego de la ferviente insistencia por ofrecer los mariscos y garantizar que se trataba de un obsequio, el vendedor cobró la elevada suma de 110.000 pesos. Ante ello, cuanta Julián que sostuvo una discusión con el vendedor que insistía en recibir un pago por la ostra ofrecida como regalo.

“Cuando le recibo el regalo, se sienta y empieza a abrirlo para mostrarme como era la ostra, enseguida me dijo pruebe, cuando se levantó dijo que le debía $110.000! Le dije que no tenía ese dinero, mi esposa se metió y dijo que no le iba a pagar nada, que si quería trajera a la policía, porque no íbamos a pagar absolutamente nada”, explica el internauta.

“El señor me dijo que entonces le diera 80 mil, le dije que no, después 50, le dije no, finalmente mi esposa enojada le dio 15 mil pesos y le dijo que se fuera o sino que llamaría a la policía”, puntualizó.