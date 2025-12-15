El gobierno que lidera el alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la gestión de la Secretaría de Educación Distrital, realizará este martes 16 de diciembre una Feria Universitaria dirigida a egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena.

El propósito es acercarlos a la oferta académica y los beneficios del programa Becas Cartagena 500 años.

La jornada será en la Institución Educativa INEM, José Manuel Rodríguez Torices, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y está pensada como un espacio de orientación integral para que los jóvenes conozcan las oportunidades de acceso a la educación superior y cuenten con acompañamiento directo durante su proceso de postulación.

Cortesía alcaldía de Cartagena

La feria universitaria contará con una agenda integral de orientación, que incluirá espacios informativos con la participación de distintas instituciones de educación superior, las cuales presentarán su oferta académica, programas, modalidades de estudio y requisitos de ingreso. Asimismo, la Secretaría de Educación Distrital dispondrá de un punto de atención para resolver inquietudes generales de estudiantes y padres de familia sobre el programa Becas Cartagena 500 Años, sus requisitos, etapas del proceso y rutas de acompañamiento.

La jornada también incorporará un test vocacional, orientado a la motivación, la reflexión y la toma de decisiones informadas frente al proyecto de vida y la elección profesional de los jóvenes.

Adicionalmente, habilitarán una sala de informática para brindar apoyo directo a los estudiantes en el proceso de inscripción y diligenciamiento del formulario en la plataforma de Icetex.