El gobierno distrital de Cartagena continúa avanzando con obras que resuelven problemas históricos de movilidad y conectividad en los barrios. En Ceballos, la reconstrucción de la Diagonal 30, incluida en el programa Vías para la Felicidad, registra un avance notorio y sostenido desde su inicio a finales de noviembre.

Esta intervención contempla la reconstrucción de 330 metros lineales de vía, en una curva estratégica que no solo da acceso a las calles internas de Ceballos, sino que además descongestiona la intersección del CAI de Ceballos.

A la fecha han ejecutado 241 metros lineales, lo que representa un avance del 73 % en la reconstrucción de la vía. Paralelamente, el proyecto registra un 30 % de avance en la construcción de nuevos andenes.

Alcaldía de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que “el progreso es especialmente significativo si se tiene en cuenta que los trabajos han requerido demolición total del pavimento existente, que se encontraba en muy mal estado, así como el retiro del material deteriorado y la conformación completa de una nueva estructura vial, lo que implicó mayores labores técnicas y operativas”.

Agregó que el objetivo es que esta obra entre al servicio de la ciudad a partir del 31 de diciembre, y con ello se mejora la circulación vehicular, se reducen los tiempos de desplazamiento y ordena los flujos de tránsito en una zona de alta congestión.

