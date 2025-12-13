El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través del Decreto 2285 del 12 de diciembre de 2025, convocó a sesiones extraordinarias al Concejo Distrital.

Leer también: Declaran estado de emergencia en la bahía de Cartagena

Durante 10 días los cabildantes estudiarán, para su aprobación, los proyectos de enajenación del predio denominado “Complejo de Raquetas” en el barrio Pie de La Popa; la modificación del Acuerdo 039 de 2004 para actualizar las tarifas de los servicios especiales que presta el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la regulación de la emisión de permisos de seguridad humana y contra incendios, entre otras disposiciones bomberiles.

Además de establecer lineamientos para promover el acceso al internet y su uso universal en la ciudad, como un servicio público esencial. Con esta iniciativa distrital, se busca establecer medidas para la mitigación de la brecha digital en las Localidades de Cartagena, promoviendo proyectos de cobertura gratuita de internet, entre otras estrategias.

Además los concejales podrán elegir al nuevo contralor (a) de Cartagena, pues el pasado 30 de noviembre, durante la clausura del tercer y último período de sesiones ordinarias del Concejo Distrital, suspendieron la elección debido a la renuncia a último momento de una de las aspirantes, lo que motivó que se recompusiera la terna de elegibles.

Importante: Detienen a hombre acusado de agredir sexualmente a una niña en plena vía pública