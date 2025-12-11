A las presuntas ineficiencias en el manejo del Canal del Dique le atribuyen las afectaciones que se registran en la bahía de Cartagena, que a su vez tienen impacto en la actividad portuaria y que en razón a ello llevaron a la alcaldía a declarar el estado de emergencia.

Lea también: Autoridades indagan si joven decapitado en área rural de Dibulla estaría relacionado con el homicidio de la niña hallada en saco

De acuerdo con un comunicado del Distrito, desde el mes de marzo “se ha venido abriendo un boquete atípico en el Canal del Dique —que ya alcanza 220 metros de largo por casi 40 metros de ancho— y cuyo crecimiento no corresponde a causas naturales. Esta apertura desvía un caudal irregular hacia la Bahía de Cartagena, arrastrando una cantidad inhabitual de sedimentos hacia los accesos portuarios”.

La emergencia medioambiental llevó además al alcalde Dumek Turbay Paz, y al gobernador Yamil Arana Padauí, a realizar un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga de manera inmediata en la situación que causa problemas económicos y sociales.

Alcaldía de Cartagena

Lea también: Autor del crimen de niña hallada dentro de un saco en Mingueo sería un menor de entre 14 y 15 años

El estado de emergencia fue declarado tras un recorrido que los mandatarios realizaron en las últimas horas en compañía de empresarios portuarios, Dimar y las autoridades ambientales Cardique y Cormagdalena.

El alcalde Dumek Turbay reportó el fenómeno, que consiste en la acumulación de arena, lodo y material que el agua transporta y deposita en el fondo, como de extrema gravedad.

“Cuando este material se acumula en exceso —como ahora— reduce el calado, es decir, la profundidad necesaria para que los buques puedan ingresar, maniobrar y operar con seguridad. La sedimentación siempre ha existido, pero nunca en los niveles actuales. Cartagena ha sido, históricamente, una ciudad con condiciones portuarias privilegiadas: su bahía profunda, estable y de corrientes predecibles le permitía mantener uno de los niveles de calado más estables del país, lo que explica su reconocimiento internacional como puerto eficiente. Hoy, esa estabilidad se ve comprometida por un fenómeno que pudo haberse mitigado con atención oportuna”, expresó Turbay.

Lea también: “Mi bebé se graduaba este viernes”: Madre de niña hallada sin vida en un saco en Mingueo

La declaratoria de emergencia actualmente genera una afectación directa del muelle donde opera el Puerto de Bavaria, hoy con un 30 % de su estructura averiada.

La Dimar advirtió que esta situación no solo afecta la operación comercial, sino también la seguridad nacional.

“La magnitud del boquete y el desvío del caudal están afectando notablemente el fondeo, la navegación segura y las maniobras de los buques de la Armada Nacional en zonas estratégicas de la bahía”, señaló la autoridad marítima.