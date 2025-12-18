Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla atendieron en la mañana de este jueves 18 de diciembre una alerta ciudadana desde el sector del Lago del Cisne, en jurisdicción de Puerto Colombia, tras el hallazgo de un cadáver con signos de violencia flotando en el cuerpo de agua.

La institución armada detalló que hacia las 7:20 de la mañana fue recibido el llamado de un hombre que paseaba sus perros y fue quien notó la presencia del cadáver en el sitio.

Al llegar al punto, las autoridades corroboraron que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre, con al menos tres impactos de bala, y con las manos atadas con zunchos.

En un breve reporte, la Policía describió la diligencia de esta manera: “carrera 51B, vía Puerto Colombia, según información suministrada por la patrulla de vigilancia, un ciudadano que se encontraba paseando sus mascotas sobre el lago, se percata y halla el cuerpo sin vida, de sexo masculino, flotando en el lago, al parecer, con una herida en el rostro. Masculino por identificar, presenta 2 heridas en el rostro, 1 herida en el cuello, y se encontraban restringidas sus manos con zunchos plásticos”.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona.

Por otro lado, la Policía confirmó que investigadores de la Sijín, adscritos a la Unidad de Vida, están al frente de la investigación del caso.