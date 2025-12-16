La Policía Nacional en Cartagena realiza caravanas navideñas en diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de fortalecer la convivencia ciudadana, llevar mensajes de paz y amor, y sensibilizar a la comunidad sobre el no uso de pólvora durante la temporada decembrina.

La actividad cuenta con la participación articulada de todas las especialidades y grupos de la Policía Nacional, entre ellos Policía Comunitaria, Protección a la Infancia y Adolescencia, Protección al Turismo, Grupo de Carabineros Gaula, Undmo y la Oficina de comunicaciones Estratégicas, entre otros.

Las caravanas navideñas tienen un enfoque preventivo y pedagógico, orientado a sensibilizar a las familias sobre los riesgos del uso de pólvora, los cuales pueden generar quemaduras y lesiones en niños, niñas y adolescentes, así como afectar a las mascotas, quienes sufren altos niveles de estrés, desorientación y pánico a causa del ruido.

Además estas caravanas permiten reforzar la presencia institucional en los territorios y afianzar la confianza entre la comunidad y la Policía Nacional, generando una mayor percepción de seguridad y tranquilidad durante las festividades de fin de año.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque destacó “que estas acciones hacen parte del despliegue del Plan Navidad, orientado a la prevención, el control y la disuasión de conductas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana”.

