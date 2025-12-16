Convertir nuestro Centro Histórico en lo que ha merecido ser desde hace años es una deuda que siempre hemos tenido con nuestra historia y obviamente, con nuestra ciudad. La alcaldía distrital está rescatando los mercados de Barranquillita, lo cual es clave y es justo, pero el día que se recupere como debe ser, nuestro centro entre carreras 38 y 46 y desde la calle 30 hasta Murillo, Barranquilla será otra ciudad. Recuperación que debería hacerse en dos etapas, la primera desde la calle 30 a la 40, luego hasta Murillo. Y ese sería un proyecto necesariamente de inversiones y responsabilidades compartidas pública y privada que no consistiría solo en obras civiles sino también en verdaderos incentivos tributarios y en nuevas reglamentaciones.

De los varios Centros Históricos rescatados que he conocido, es el de Guayaquil el que más me ha impactado por su similitud con lo que fue el de Barranquilla y cómo hoy se muestra el ecuatoriano. Si el Malecón 2000 de Guayaquil bordeando el río Guayas fue importante para diseñar nuestro bellísimo Malecón del Río, su Centro Histórico también podría servirnos como ejemplo.

Procuraré describir lo que allá aprecié y que sería posible implementar aquí. Lo básico sería reconstruir las calzadas y los andenes actualizando sus anchos para una óptima utilización de los espacios para vehículos y peatones. Nada de adoquines en las aceras sino concreto liso. Soterrar los cables aéreos de energía y de telefonía e Internet. Una profusa iluminación tanto para las calzadas como para los andenes procurando darles a los postes de alumbrado una identidad diferente a los del resto de la ciudad combinando un diseño clásico con moderno. El mobiliario y su arborización serían claves. La calle 35, callejón de “San Blas”, podría ser peatonal con un carril vehicular exclusivo para abastecer almacenes y con atractivos puestos para ventas estacionarias, puestos de venta que podrían ubicarse en puntos estratégicos de los andenes de todo el Centro Histórico para formalizar a los actuales vendedores. Todo lo anterior sería construido por el Distrito.

La “Plaza Parque de la Gobernación” con parqueadero subterráneo en la manzana entre calles 40 y 41, y carreras 45 y 46, mediante una Alianza Público Privada, APP, sería clave para incrementar espacio público y organizar la movilidad. Obligaciones para los propietarios de inmuebles y comerciantes formales: Restaurar todas y cada una de las edificaciones conservando lo original en las patrimoniales y aprobando cada diseño de las que no lo son, con una iluminación de fachadas que le den esplendor en las noches. Nada de grandes avisos, sino con diseños que evoquen los buenos tiempos del centro y todo lo anterior en un plazo relativamente corto porque yo también quiero ver ese cambio. ¿Será posible?

@nicorenowitzky