Yamilito Arana, el actual gobernador de Bolívar es, además de un magnífico gobernador, un joven muy auténtico, joven porque solo tiene 35 años, auténtico porque es un verdadero showman, él sabe muy bien cómo vender todo lo que hace de una manera tal que además de divertir por su espontaneidad sabanera lo hace de una manera que contagia sobre todo en sus divertidos videos. Pero lo más relevante es la cantidad de frentes de obras que desde el inicio de su período ha logrado inaugurar y la importancia de cada una, además de las que hoy tiene en ejecución. Lo sigo en las redes para conocer cómo se desarrolla nuestro departamento vecino y debo ser franco, me he vuelto su admirador porque está demostrando ser un muy buen gobernante. Alex, por ejemplo, además de ser un magnífico alcalde, sabe cómo transmitir su cercanía con toda la población de Barranquilla. El carisma es importante en todas las actividades de la vida.

Yamilito es oriundo de Magangué, población a la que le cambiará su historia porque la está transformando, construyéndole el llamado “Malecón de Todos” sobre el río Magdalena para lo cual debió erradicar la caótica invasión que había proliferado en las orillas del río, en la llamada “La Albarrada”, y las lanchas que fondeaban en esa orilla fueron organizadas a un lado de dicho malecón. Magangué, como sucedió en Barranquilla, será una población muy diferente con su malecón. Ahora la gobernación adelanta la construcción del llamado “Parque Lineal” en la vía de acceso a Magangué del que ya habilitó sus primeros 6.000 metros cuadrados, que cambiará positivamente la primera impresión de quienes por carretera accedan a esa población, y sigue su construcción. Se iniciará también la construcción del parque ubicado frente a la iglesia catedral de Nuestra Señora de la Candelaria y repavimentará las calzadas de ese importante sector con lo que será el rescate del centro histórico de Magangué, lo que garantiza un antes y un después de la gobernación de Yamilito, quien dejará una huella imborrable en su población natal.

Pero Yamilito también dejará su huella en Cartagena con la pavimentación en concreto en barrios como Olaya Herrera, San Francisco, Siete de Agosto y Blas de Lezo, la recuperación integral de El Laguito, la construcción de cuatro estadios deportivos y la mejora de la infraestructura educativa, haciendo equipo con su alcalde Dumek Turbay, calificado este a nivel nacional como uno de los alcaldes con mayor respaldo popular.

Son múltiples las obras ya ejecutadas y en ejecución por la actual gobernación en el muy extenso y complejo departamento de Bolívar y en cada población cuando da inicio o inaugura una obra, aprovecha para filmarse en un video regularmente costumbrista que refleja su personalidad. Yamilito Arana, el auténtico.

@nicorenowitzky