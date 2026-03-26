Cartagena se ha convertido en un destino de turismo deportivo de talla mundial en Colombia, albergando eventos internacionales de alto impacto como el Ironman 70.3, la Media Maratón del Mar, el Open Latino Festival y el Triatlón Iron 50.5, que anualmente atraen a miles de atletas de élite. A este calendario de prestigio, ahora se suman los CBC Games 2026, un torneo escolar que en su edición número 17 convierte a la ciudad en el epicentro de la proyección para el talento juvenil, reuniendo a más de 600 deportistas de instituciones nacionales e internacionales.

En esta jornada, que se realizará del 24 al 27 de marzo, participarán colegios de Barranquilla, Valledupar, Medellín, Bucaramanga y Cartagena, así como una delegación internacional proveniente de Chile. En total, serán 52 equipos los que competirán en las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, transformando a la ciudad en una vitrina de talento de alto rendimiento y disciplina.

La iniciativa es liderada por el Colegio Británico de Cartagena, institución que ha apostado por el deporte como un lenguaje universal de intercambio. “Este encuentro promueve una visión del deporte como herramienta formativa, donde los estudiantes desarrollan valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto, la resiliencia y el liderazgo. Este año marcamos un hito al recibir por primera vez una delegación internacional de un colegio de Chile, lo que eleva el alcance de la competencia y proyecta a Cartagena a nivel regional”, señala Luisa Guzmán, rectora de la institución.

Según la directiva, la presencia de estos equipos internacionales responde a la proyección global del Colegio Británico de Cartagena, que al formar parte de la red Cognita-Redcol, fortalece lazos con colegios de otros países. Esto permite promover experiencias de aprendizaje colaborativo e intercambio cultural, donde la competitividad se vive desde la camaradería y el crecimiento mutuo.

Con la participación de equipos nacionales y extranjeros, cada encuentro será para cientos de estudiantes una oportunidad para demostrar su carácter competitivo y representar el talento de sus regiones, mientras Cartagena se consolida como el escenario de encuentro entre la formación integral y el alto rendimiento juvenil en el país, pues hoy la ciudad ofrece el entorno ideal para la actividad física, donde la práctica de disciplinas como fútbol, vóley playa, surf, windsurf, vela, canotaje y motonáutica reafirman a la Heroica como un destino multideportivo de talla mundial.