Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó la decisión de primera instancia que absolvía a Maryis Angélica Berrío Montes del delito de proxenetismo con menor de edad.

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El organismo condenó a Berrío Montes a 15 años y 3 meses de prisión y además le impuso el pago de una multa de 67 salarios mínimos legales vigentes.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer de 53 años instrumentalizó a una adolescente de 17 años para que sostuviera relaciones íntimas con varios hombres. El contacto fue hecho en un sector turístico del Centro Histórico de la capital bolivarense.

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Berrío Montes fue capturada el pasado 7 de marzo en el barrio La Castellana de Cartagena.