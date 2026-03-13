El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), en alianza con la empresa Afinia, puso en marcha en Cartagena el programa Caribe Cambia Tu Energía, una iniciativa que busca reemplazar equipos de refrigeración antiguos por tecnología de bajo consumo en hogares de la región Caribe.

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La estrategia contempla el recambio de 12.931 equipos de refrigeración, entre neveras, congeladores y aires acondicionados, en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y once municipios del Magdalena. El objetivo es promover el uso eficiente de la energía y reducir el costo de la factura eléctrica para las familias beneficiadas.

Las primeras beneficiarias del programa en Cartagena fueron Ana Luz Martínez y Yaneth Cabarcas, quienes recibieron nuevas neveras de bajo consumo energético como parte de esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los hogares del Caribe colombiano.

El proyecto es ejecutado por el Fenoge con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuenta con la operación de Afinia en los territorios donde se desarrollará el programa.

Para este año se proyecta que más de 12.900 hogares puedan acceder a equipos eficientes que permitirán disminuir el consumo de energía y generar ahorros en la factura mensual.

Brayan Giraldo, director ejecutivo del Fenoge. “Desde el Fenoge estamos comprometidos con el Caribe. Damos inicio a la fase de ejecución del proyecto de sustitución de equipos de refrigeración para avanzar en nuestra meta de recambiar 20 mil equipos ineficientes. Esto facilita el acceso de las familias a tecnologías eficientes, contribuye al ahorro en la factura de energía y mejora las condiciones de vida de los hogares beneficiarios”.

Por su parte el gerente general de Afinia, Ricardo Arango, explicó que la compañía implementó una estrategia integral para acompañar a los usuarios durante todo el proceso de recambio, con el fin de garantizar que los beneficiarios puedan aprovechar los beneficios de estos equipos de bajo consumo.

Además del ahorro económico para las familias, el programa también busca contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los equipos antiguos serán sometidos a procesos de chatarrización responsable que garantizarán la adecuada disposición de gases refrigerantes y otros materiales contaminantes.

Los hogares interesados en acceder al programa deberán cumplir algunos requisitos, entre ellos ser mayores de edad, residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3, contar con equipos de refrigeración con más de 10 años de antigüedad y registrar un consumo promedio de energía que no supere los 210 kilovatios en los últimos seis meses.

Proceso de selección

Los beneficiarios del programa son seleccionados con base en criterios técnicos y sociales claramente definidos, entre los que se encuentran:

- Ser mayor de edad. - Residir en vivienda propia o alquilada ubicada en estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

- Contar con un aire acondicionado, nevera o refrigerador con más de 10 años de antigüedad.

- Tener un consumo promedio que no supere los 210 kilovatios durante los últimos seis meses.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y el Fenoge, reafirma su compromiso con una Transición Energética Justa que promueva el bienestar de las comunidades y el cuidado del medio ambiente en la región Caribe.

Para más información sobre este y otros proyectos del Fenoge, visite www.fenoge.gov.co