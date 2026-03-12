En un 25% avanzan las obras de reconstrucción de la Calle de la Media Luna, emblemática vía del barrio Getsemaní y corredor estratégico de acceso al Centro Histórico de la ciudad de Cartagena.

Los trabajos de pavimentación iniciaron luego de que Aguas de Cartagena culminara el cambio de la tubería de alcantarillado, lo que garantizará la durabilidad de la vía.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

Este proyecto vial hace parte del programa ‘Vías para la Felicidad’ que lidera la Secretaría de Infraestructura.

La obra contempla la rehabilitación integral de 280 metros lineales de vía, con una inversión aproximada de $5.000 millones y un plazo de ejecución de aproximadamente dos meses, recursos destinados a la recuperación estructural de uno de los corredores más transitados y representativos del Centro Histórico de Cartagena.

El proyecto incluye además la construcción de placa en concreto con superficie texturizada en la parte superior, una solución que permite armonizar la intervención con el entorno patrimonial del sector y garantizar mayor resistencia y durabilidad de la vía.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

Dentro de los trabajos realizados se destacan la construcción de 145 metros cuadrados de pavimento en concreto color terracota en uno de los carriles, la instalación de 35 metros lineales de bordes de concreto (bordillos tipo IABO) que delimitan la vía y los espacios peatonales y la ejecución de 45 metros lineales de concreto estampado, avances que hacen parte de la primera fase de intervención del corredor.

“Seguimos recuperando vías estratégicas para la ciudad con obras bien hechas y pensadas para el futuro de Cartagena. La Calle de la Media Luna es un corredor emblemático para Getsemaní y para el Centro Histórico, por donde transitan residentes, comerciantes y visitantes. Con esta intervención seguimos mejorando la movilidad y fortaleciendo la actividad turística de la ciudad”, expresó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.