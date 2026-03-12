Un juez de la República envió por tres meses a un internamiento preventivo a un adolescente de 14 años señalado del delito de tentativa de homicidio agravado y en el que las víctimas son su mamá y una tía.

En las audiencias el menor de edad no aceptó los cargos que le imputó una fiscal del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de la ciudad de Corozal, Sucre, población donde se registraron los hechos.

De acuerdo con un reporte de la Fiscalía, el 15 de diciembre del año 2025 el jovencito habría golpeado y amenazado a su mamá, que es paciente psiquiátrica.

Lo mismo sucedió con su tía, por intervenir en favor de su hermana. Hechos similares sucedieron el pasado 26 de febrero cuando el joven habría atacado nuevamente a la hermana de su madre. En esta oportunidad la mujer resultó lesionada en el rostro y brazos, por lo que tuvo una incapacidad inicial de 20 días y secuelas permanentes de deformidad facial.

