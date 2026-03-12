El recién designado director del Sena en Sucre, Álvaro Villareal Díaz, lideró en el municipio de Tolú una mesa de trabajo con el fin de acelerar la construcción de la nueva Escuela Gastronómica y de Turismo en el municipio de Tolú.

Lea más: Capturaron en Los Palmitos, Sucre, a presunto integrante del Clan del Golfo

“Nos reunimos para avanzar en la puesta en marcha de la obra, porque queremos que progrese de forma más rápida y conforme a los planos y especificaciones. En esta oportunidad, también buscamos definir las actividades subsiguientes y optimizar los procesos en una obra que viene en ejecución desde 2024”, indicó Adriana Milena Gasca, directora jurídica del Sena.

En el marco de la reunión con miembros de la alcaldía de Tolú las directivas del Sena armonizaron el proceso de ejecución, aprobaron ajustes técnicos y garantizaron que el proyecto de construcción de la nueva obra y adecuación de la Escuela Gastronómica y de Turismo de Tolú avance sin contratiempos.

Ver más: La UBPD inició su intervención en el Cementerio Central de Sincelejo

Además decidieron la demolición y cerramiento del área donde será construido el hotel- escuela de la sede de formación gastronómica; la limpieza y adecuación de zonas específicas del predio y la entrega del informe de geotecnia que brinde recomendaciones técnicas para la cimentación, el diseño estructural, los movimientos de tierra y el análisis de estabilidad, con el fin de garantizar la seguridad de la construcción.

Este 20 de marzo en un nuevo comité las autoridades definirán las fases constructivas de los siete módulos que conformarán la sede en Tolú.

La inversión del proyecto asciende a $28.100 millones de pesos, aportados por el Sena, mientras que el municipio de Tolú aporta $2.800 millones de pesos.

Lea también: Asesinaron a balazos al conductor de un motocarro en Tolú, Sucre

La obra contempla la creación de modernos ambientes de formación para ampliar la capacidad instalada y la construcción de un hotel-escuela con estándar de referencia cinco estrellas que permitirá impulsar la formación del talento humano y responder a las necesidades del sector productivo y turístico de la región.