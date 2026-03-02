En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena y su área metropolitana, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cinco presuntos expendedores de drogas en los sectores Boston, Pie del Cerro y Turbaco.

El primer operativo fue realizado en el barrio Pie del Cerro, donde sorprendieron a tres sujetos del interior del país expendiendo sustancias estupefacientes.

Los capturados fueron identificados como ‘John Flaco’, ‘El Johnny’ y ‘El Paisa’, de 36, 25 y 36 años respectivamente. Les incautaron 1.158 dosis de marihuana, 316 de cocaína, 140 de base de coca, 500 bolsas herméticas para dosificar y tres celulares.

Eran los encargados del expendio de los alucinógenos en el Centro Histórico y zonas turísticas de Cartagena.

En el barrio Boston fue ejecutada una orden de registro y allanamiento a una vivienda en la que capturaron a ‘Oscarito’, de 26 años, natural de Cartagena, y quien portaba dos mil dosis de marihuana, 200 empaques para dosificar, una licuadora y un celular.

Es señalado por la comunidad de ser el dinamizador de la venta de sustancias estupefacientes en el sector. Mensualmente distribuía más de 30.000 dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 120 millones de pesos.

Y finalmente, en el municipio de Turbaco, también mediante una diligencia de registro y allanamiento, fue capturado ‘El Gomelo’, de 25 años, natural del Santuario (Antioquia), por el delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo escopeta, 160 dosis de marihuana, dinero en efectivo y 650 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Las investigaciones permitieron establecer que este punto de expendio utilizaba como fachada una tienda de abarrotes, mensualmente distribuía más de 800 dosis de estupefacientes con una renta criminal superior a los 8.000.000 millones de pesos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 725 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 353 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial.