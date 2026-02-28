Un grave accidente de tránsito se registró el pasado jueves 26 de febrero en el municipio de Morales, Bolívar. Dos motocicletas estuvieron involucradas, lo que dejó a un menor muerto, dos más heridos y un adulto lesionado.

De acuerdo con el informe preliminar, el siniestro ocurrió en la Vía Perimetral de Morales, a las 7:30 de la noche. El menor, identificado como Juan Diego Díaz Tapias, de 13 años, fue trasladado a un centro de salud desde ese momento, pero falleció en las últimas horas.

También se conoció que el menor fallecido iba junto a tres menores de edad más en una motocicleta y chocaron de frente con otro joven de 20 años que se transportaba en un vehículo similar. Se especula que este último iba haciendo maniobras, información que no ha sido confirmada por las autoridades.

Los heridos fueron identificados como Yoiner Pineda Rodríguez, de 20 años; Abel David Llanos Alfaro, de 12 años y Libardo Arias Torres, de 13 años. Los tres continúan hospitalizados.

Por el momento las autoridades de tránsito del departamento de Bolívar no se han pronunciado al respecto, en relación a las causas del accidente. Lo que sí se conoció es que ya empezaron las investigaciones correspondientes.