Un total de 14 soldados heridos dejó un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) al sur del departamento de Bolívar cuando los militares, adscritos a la Brigada 19, adelantaban operaciones ofensivas este sábado 28 de febrero.

“Como respuesta a este esfuerzo operacional, en una cobarde acción terrorista, la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, fue atacada hoy (28 de febrero) por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos”, infirmó la Primera División del Ejército.

En ese sentido, aseguraron que pese a los ataques las acciones militares se mantienen y se adelanta la “evacuación de nuestro personal herido hacia centros asistenciales” bajo “todos los protocolos de seguridad”, según dijo el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto.

“La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales”, añadieron.

Y agregaron que la premisa del Ejército “es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”.

Estas acciones ofensivas se suman a las adelantadas en otros territorios del país con el fin de mermar la violencia de los grupos al margen de la ley como la llevada a cabo en la vereda Barranquillita, municipio de Miraflores, Guaviare, donde hombres del del Batallón de Selva N.° 51, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva ubicaron y destruyeron de manera controlada cinco artefactos explosivos improvisados que conformaban un campo minado.

El grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) estableció un perímetro de seguridad, verificó que no hubiera más minas antipersonal en el sector y procedió a realizar la destrucción controlada de los artefactos, evitando así posibles afectaciones a la población civil y a la fuerza pública. Esto en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Los explosivos, que habrían sido instalados por integrantes del grupo residual Estructura Primera Armando Ríos, “representaban un riesgo inminente para las comunidades campesinas, transportadores y menores de edad que transitan por la zona”.“Este tipo de acciones por parte de los grupos armados ilegales se presenta como respuesta a la presión operacional que viene ejerciendo la tropa en ese territorio, donde se han venido cerrando corredores del narcotráfico y posibles rutas de escape”, explicó la institución castrense.