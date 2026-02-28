Momentos de angustia y terror vivieron los habitantes del barrio Villa Esperanza, en el municipio de Malambo, durante la noche de este viernes cuando un comerciante fue asesinado a balazos mientras atendía su negocio de comidas.

EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado como Armando Eneys Buelvas Camargo, de 29 años de edad.

Según el informe de la Policía, a eso de las 7:20 p. m., Armando Eneys atendía su puesto de comidas rápidas en la carrera 3 Sur con calle 4B2, en la ׅ“Cancha de Los Chopas”, ubicado en el barrio antes nombrado.

En ese momento, cerca del lugar también se estaba realizando un cierre de campaña de un candidato electoral, mismo que contó con la participación de múltiples personas quienes se congregaron para escuchar las propuestas de dicho líder.

Sin embargo, el miedo se hizo presente cuando un sujeto a pie se acercó hasta Buelvas y, sin mediar palabra, le propinó dos violentos disparos en la cabeza, para posteriormente huir a bordo de un motocarro que lo estaba esperando cerca del sitio.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida el piso y acabó falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Esta casa editorial conoció por medio de una fuente judicial que, al parecer, el crimen estaría ligado a un caso de extorsión, ya que el hoy occiso había pagado múltiples “vacunas”, pero dejó de hacerlo, motivos por los que presuntamente habría sido asesinado.

No obstante, el reporte de las autoridades revelaron que en el sector donde se registró el homicidio tiene injerencia el grupo criminal ‘Los Costeños’, al mando de alias 08 o Carlitos Orejas.