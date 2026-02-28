La Policía Nacional logró un contundente golpe al crimen tras concretar la captura de alias Carlos Muleta, un temido cabecilla del grupo criminal ‘Los Costeños’ señalado de dirigir un extenso brazo de al menos 400 integrantes de esta banda delincuencial.

La buena nueva fue confirmada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien a través de un tweet en la red social X manifestando que estos grupos están dedicados a crímenes como la extorsión, sicariato y microtráfico, delitos que tienen “azotados” a la ciudad de Barranquilla y al departamento.

“En el Atlántico vamos de frente contra la criminalidad. No vamos a ceder ni un centímetro frente a estas organizaciones (…) Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones, y que estos delincuentes permanezcan tras las rejas”, manifestó el mandatario.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía, ‘Carlos Muleta’ es vinculado al homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, registrado el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz, como también el homicidio en grado de tentativa contra Leonel Alonso Correa Ramos, el 2 de septiembre de ese mismo año.

Verano explicó que la captura se dio tras la jugosa recompensa económica que ofrecieron las autoridades, misma que fue ofrecida el pasado viernes 20 de febrero, logrando la aprehensión de este criminal en tiempo récord.

Es importante mencionar que las autoridades ofrecen hasta $528 millones de recompensa como estrategia para bloquear el paso contra quienes están delinquiendo en el departamento y afectan la tranquilidad de los atlanticenses.